Borculo 25 nov. – Welbekende ‘Maestro’ naar Berkelland

X 47

BORCULO – Muziekvereniging Amicitia uit Geesteren en muziekvereniging Volharding uit Borculo gaan opzoek naar de Maestro van Berkelland. Op zaterdag 25 november geven zij een gezamenlijk concert wat in het teken staat van: Maestro. U kent het vast wel van de televisie waarin bekende Nederlanders strijden om de fel begeerde titel.

Hiervoor hebben beide verenigingen enkele BB’ers (Bekende Berkellanders) zover weten te krijgen mee te doen aan het concert. Zo zult u deze avond zien dat burgemeester Joost van Oostrum het stokje overneemt van de huidige dirigent. Zou hij met zijn bestuurlijke ervaring ook een orkest kunnen leiden? Of zullen Edward van der Helm (café Le Mouilleur Borculo) en Hans Tuenter (café Baan Geesteren) door de bekende muziek vanuit het café de overtuigende kracht hebben om de leden te dirigeren? Of zal toch Wim Kossink (Gelselaar) met zijn muzikale ervaring de overhand hebben? En wat dacht u van Hilda Haselberg (Ruurlo), die met het maken van haar schilderkunst misschien al over de juiste bewegingen beschikt?

Het belooft een spannende avond te worden. Dus schrijf alvast in uw agenda: Zaterdag 25 november in Muziekcentrum Borculo aanvang 20.00 uur (zaal open om 19.30 uur). De entree van deze avond is €5,- (kinderen tot 12 jaar €2,50) inclusief kop koffie/thee.