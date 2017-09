Borculo 26 sept. – Wereld Alzheimer Dag in Alzheimer Café Berkelland

X 13

BERKELLAND – Het thema van Wereld Alzheimer Dag 2017 is 20 jaar Alzheimer Café. Bère Miesen, psychogerontoloog en bedenker van het Alzheimer Café, richtte het eerste Alzheimer Café op in 1997 in Leiden. We willen rondom Wereld Alzheimer Dag op een aantal manieren stilstaan bij de verjaardag van het Alzheimer Café.

Het Alzheimer Café van Berkelland is één van de vijf Alzheimer Cafés in de regio Oost-Gelderland en wordt maandelijks gehouden op de tweede dinsdag van de maand. Daarmee wordt laagdrempelig, informeel en prettig lotgenotencontact geboden met iedere maand een ander thema. Op 26 september organiseert dit Alzheimer Café een extra avond om Wereld Alzheimer Dag en 20 jaar Alzheimer Cafés in Nederland feestelijk te vieren. Theater Veder zal muziek en poëzie brengen dat aansluit bij de belevingswereld en de ervaringen van mensen met dementie en hun naasten of mantelzorgers. Daarnaast wordt er gezorgd voor een hapje en een drankje.

De inloop is gratis en vooraf aanmelden is niet nodig.

Wanneer: dinsdag 26 september 2017

Waar: Grand café van het woonzorgcentrum Careaz J.W.Andriessen, Koppeldijk 40 in Borculo.

Hoe laat: van 19.30 uur tot 21.00 uur (zaal open vanaf 19.00 uur)

Meer informatie op: www.alzheimer-nederland.nl/regios/oost-gelderland of bel naar Alzheimer Nederland | Oost-Gelderland: 06-13514411.