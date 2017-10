Borculo 4 nov. – Percussion Night bij Volharding

X 32

BORCULO – De slagwerkgroep van Muziekvereniging Volharding uit Borculo organiseert op zaterdag 4 november de tweede editie van Percussion Night. Naast Volharding treden hierbij verscheidene groepen uit de regio en daarbuiten op. Het concert start om 19:30 bij Muziekcentrum Borculo (zaal open om 19:00), met aansluitend een feest. De toegangsprijs is €2,50.

Nadat eerder een nieuw tijdperk werd gestart door de harmonie met het ‘Let us entertain you’ concert doet nu ook de slagwerkgroep een duit in het zakje met alweer de tweede editie van Percussion Night. Op deze avond ligt de focus volledig op slagwerk, waarbij voor een zo divers mogelijke samenstelling qua optredens is gekozen. De slagwerkgroep van Volharding zal na hun succesvolle shows ‘Tik ‘m aan’ en ‘Van Slag’ uiteraard veel nieuw materiaal laten horen. Echter, met zes deelnemende andere groepen valt er nog veel meer te genieten.

Zo is met Jeugddrumband Het Klein Begin er de kans om jong talent uit Borculo aan het werk te zien, en geven Drumband St. Jan uit Meddo en de malletband van Amicitia uit Rietmolen acte de présence. Daarnaast komen we in Schotse sferen met Highland Valley Drumcorps, gaan we volle kracht met Full Power Percussiegroep en kunnen de voetjes van de vloer bij United Caribbean Rhythm Machine!

Speciale aandacht is er voor de optredende groepen door hun te voorzien van een spectaculaire lichtshow. Er zullen een aantal stoelen klaar staan, maar het merendeel van de zaal word gevuld met hangtafels. Mocht het nodig zijn kunnen er altijd stoelen worden bijgezet. De bar in de zaal zal de gehele avond open zijn.

Na afloop van het concert is er nog uitgebreid gelegenheid tot napraten en borrelen onder begeleiding van louter hits. Omstreeks 00:30 is de avond ten einde. Voor meer informatie en informatie over deelnemende groepen is er een speciale Facebook-pagina: www.facebook.com/percussionnight