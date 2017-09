Borculo 7 okt. – Helga van Leur inspireert bezoekers tijdens Open Huis ProWonen

X 19

BORCULO – Op zaterdag 7 oktober houdt ProWonen Open Huis. De deuren van het kantoor aan de Tedinkweide 2 in Borculo zijn van 10.00 tot 15.00 uur open. Belangstellenden kunnen uiteenlopende informatie krijgen over wonen, huren en alles wat daarmee te maken heeft. Helga van Leur inspireert bezoekers over energie, milieu en duurzaamheid. Tijdens een presentatie deelt de voormalig weervrouw van RTL Nieuws haar kennis over weer, klimaat en het besparen van energie met belangstellenden.

De verschillende ruimten van het kantoor van ProWonen zijn ingericht om bezoekers meer te laten zien en te vertellen over onder andere veilig en gezond wonen, het vinden van een huurwoning – met informatie van Thuis in de Achterhoek – en de digitale mogelijkheden van de corporatie. Bestuursleden van de verschillende huurdersverenigingen zijn er om te laten zien wat ze voor huurders kunnen betekenen.

ProWonen wil samen met de klant aandacht besteden aan energiebesparing. Daarom is de informatie tijdens het open huis hier op gericht. Er zijn energiecoaches van VerduurSaam Energieloket aanwezig om bezoekers handige energiebespaartips te geven. Daarnaast wordt door leverancier Tenten Solar advies gegeven over zonnepanelen.

Belangstellenden zijn van harte welkom en kunnen binnenlopen wanneer het ze uitkomt. Er is geen vast programma. ProWonen nodigt mensen graag uit om samen een kop koffie te drinken. Bezoekers kunnen aanschuiven bij Groenland waar ze allerlei proefjes, experimenten en groene testjes kunnen doen. Natuurlijk is er tijdens het open huis ook aan kinderen gedacht. Ze kunnen zich laten schminken en de mooiste creaties van ballonnen laten maken.

Het open huis dat ProWonen organiseert sluit aan bij de landelijke Dag van het Huren, dat initiatiefnemer Aedes (Branchevereniging voor woningcorporaties) nu voor de derde keer organiseert.