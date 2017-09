Bredevoort 22 t/m 24 sept – Koppelkerk schittert mee tijdens Bredevoort Schittert

X 35

BREDEVOORT – Tijdens het lichtjesfestijn Bredevoort Schittert op 22, 23 en 24 september kunt u in de Koppelkerk terecht voor kunst en livemuziek. In de kerkzaal van de Koppelkerk is de expositie Septemberkunst te zien. In het Boekencafé kunt u genieten van de heerlijke luisterliedjes van H.A.N.S.

Septemberkunst is een atelierroute waarin kunstenaars uit Aalten, Dinxperlo en Bredevoort hun deuren openen voor het publiek. Deze kunstroute is inmiddels uitgegroeid tot een begrip in de regio. Meer dan tachtig kunstenaars zijn vertegenwoordigd in de centrale expositie in de Koppelkerk. Dat is echter niet alles; vanaf deze vijfde editie doet ook Stadt Bocholt mee aan deze kunstmanifestatie. Laat u verrassen en inspireren door de creatieve veelzijdigheid van deze Nederlandse en Duitse kunstenaars in de Koppelkerk.

In het gezellige Boekencafé van de Koppelkerk kunt u tijdens Bredevoort Schittert neerstrijken met een drankje en genieten van de mooie luisterliedjes van Hans de Vries, aka H.A.N.S. Tussen 20.00 uur en 22.00 uur vertolkt de zanger-gitarist liedjes van o.a. Herman van Veen en Johnny Cash. Een vrije gift voor de muzikant wordt op prijs gesteld.

Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, 7126 AG, Bredevoort

Datum: 22, 23 en 24 september

Tijd: 19.00 – 22.00 uur

Entree: vrij