27 okt. – Workshop over de kunst van het thee zetten

X 47

BREDEVOORT – Elk land kent zijn eigen theecultuur. In China schenken theeliefhebbers niet alleen aandacht aan de kwaliteit van de thee, maar ook aan de manier waarop de thee gezet en gedronken wordt. Leer meer over de Chinese theecultuur in de theeworkshop door theesommelier Heleen Mombarg (Groenlo) op 27 oktober in de Koppelkerk in Bredevoort.

Gong Fu Cha is een Chinese manier van thee zetten. Theezetten met aandacht en vaardigheden. Het aanbieden van thee is een belangrijk in de Chinese cultuur. Respect, acceptatie en dankbaarheid komen naar voren tijdens het thee drinken. Hoe mooi is het om iets eenvoudigs als theedrinken zo te verweven in je dagelijkse bezigheden.

Tijdens deze workshop maakt men kennis met de wereld van de thee. Wat is thee precies? Welke soorten zijn er allemaal? Hoe groeit thee? Op welke manier wordt het bewerkt tot de thee die in ons kopje zit? Al deze vragen en nog veel meer komen aan bod tijdens de workshop en proeverij. Ook wordt uitgelegd hoe je het beste thee kunt zetten en wordt de Gong Fu Cha-methode toegepast. Theesommelier Heleen Mombarg vertelt gepassioneerd over thee en laat je genieten van thee zodat thee een beleving op zich wordt. Naast de prachtige theeën, krijgt men ook een aantal zoete lekkernijen voorgeschoteld. Er is plaats voor maximaal 8 personen.

Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, 7126 AG Bredevoort

Datum en tijd: vrijdag 27 oktober vanaf 15.00 uur

Entree: € 25,- incl. thee, lekkernijen en bezoek aan expositie

Reserveren: koppelkerk.nl / 0543-216 005