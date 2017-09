Bredevoort 29 sept. – Rasverteller Pete Pronk treedt op in de Koppelkerk

X 32

BREDEVOORT – Vrijdagavond 29 september treedt rasverteller Pete Pronk op in het Literair Café van de Koppelkerk in Bredevoort met zijn vertelvoorstelling ‘In verhalen kun je wonen’. ‘In verhalen kun je wonen’ is een speciaal voor Bredevoort samengestelde vertelvoorstelling. Het zijn verhalen op het scherp van de snede, gemaakt en vormgegeven door de eigenzinnige en doorleefde verhalenverteller Pete Pronk uit Amsterdam. Hij is verbonden aan het Roy Hart Theatre en schreef verhalen voor de NCRV en KRO.

Omtrent zijn verhalen en wijze van vertellen zegt Pete Pronk zelf: “Ten diepste wil iedere mens het verhaal vertellen dat in hem of haar leeft. Maar op een of andere manier houden we ons vaak in. Ontbreekt het ons aan lef. Durven we niet. Begrijpelijk want vertellen is jezelf laten zien en dat is kwetsbaar. In de loop van mijn leven heb ik geleerd dat je verhaal ertoe doet. Met alles erop en eraan, licht én donker. Met name door het begeleiden van mensen die in de psychiatrie zijn beland en door het werken met de stem hebben mijn verhalen de kleur en klank gekregen die bij ze past.”

Ten diepste zijn het vertellingen op het scherp van de snede, ontsproten uit de krochten van de ziel, rafelig als het leven zelf, met hier en daar een verstilde schreeuw, een lied, een lach…. Veel meer heeft de verteller ook niet in de hand; verbeelden en verwonderen, dat is eigenlijk alles. Laat je meenemen gedurende deze wonderlijke avond waarin de tijd geen rol meer speelt en je als toeschouwer verdwijnt in de wonderlijke wereld van het verhaal.

Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, 7126 AG Bredevoort

Datum: vrijdagavond 29 september

Aanvang: 20.00 uur (zaal open: 19.30 uur)

Entree: € 7,50

Reserveren: koppelkerk.nl / 0543-216005