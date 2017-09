Bredevoort 30 sept. – 29 okt. – Satiricus Klaus Cordes toont komische Luther-expositie

X 16

BREDEVOORT – Ook in de Koppelkerk wordt aandacht besteed aan het Lutherjaar. Vanaf 30 september tot en met 29 oktober zal in de bovenzaal de expositie ‘Dienaar Maarten en zijn heer Käthe’ te zien zijn met illustraties van satiricus Klaus Cordes bij de teksten van de bekende protestantse reformator Maarten Luther (1483-1546).

Op 31 oktober 1517 zou Luther zijn 95 stellingen op de Slotkerk in Wittenberg hebben gespijkerd tegen de handel in aflaten. De daad is de geschiedenis ingegaan als het begin van de reformatie en het protestantisme. Precies 500 jaar later, in het Lutherjaar, presenteert Klaus Cordes uit Bocholt in de Koppelkerk zo’n vijftig visualisaties van beroemde citaten van Luther.

Dit doet de satiricus op bijzondere wijze. Het uitgangspunt van de expositie ‘Dienaar Maarten en zijn heer Käthe’ is een portretpostzegel van Luther en zijn vrouw Katharina von Bora. Deze postzegels verwerkt hij tot hedendaagse beeldcollages waarin de monnik en reformator plotseling de rol inneemt van kelner, danser of postbode. De collages voorziet Cordes met citaten van Luther. Zo worden de woorden van Luther door de kunstenaar in een hedendaagse en (vaak onbedoeld) komische context geplaatst.

Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, 7126 AG Bredevoort

Looptijd expositie: 30 september t/m 29 oktober

Openingstijden: vrijdag t/m zondag van 11.00 – 17.00 uur

Entree: vrij