Bredevoort 6 okt. – Krimp: probleem of potentie?

X 22

BREDEVOORT – Op vrijdag 6 oktober staat in de Tegenlicht Meet Up Bredevoort het thema krimp centraal. De Achterhoek is officieel een krimpregio: het bevolkingscijfer daalt door een terugloop in het geboortecijfer en door de trek naar de stad. Hoe pakken we de krimp aan in de Achterhoek? Biedt de krimp ook kansen? Hierover gaan we in gesprek met Johan Godschalk en Janneke Rutgers.

Krimp is in Nederland sterk regionaal bepaald. Grofweg geldt dat alle regio’s behalve de Randstad krimpen. De Achterhoek staat op nummer 4 van de snelst krimpende regio’s van Nederland. De gevolgen van krimp zijn dat belangrijke voorzieningen in dorpen en steden kunnen verdwijnen, zoals de school, de supermarkt en de sportvereniging. Leegstand en verpaupering liggen op de loer. Ook vergrijzen krimpregio’s in hoog tempo, omdat er minder mensen geboren worden dan sterven en omdat veel jongeren wegtrekken naar de stad en niet terugkeren.

Hoe gaan wij om met de krimp in de Achterhoek? Aan de hand van fragmenten uit twee afleveringen van VPRO Tegenlicht gaan we hierover in gesprek met elkaar. De Tegenlicht-afleveringen ‘De verkenners’ en ‘Krimpen aan de Maas’ werpen licht op het probleem, maar ook op mogelijke oplossingen. Dorpen en steden zouden zich meer moeten profileren met hun eigen identiteit en nauwer moeten samenwerken.

Samen met ‘anpakker’ Johan Godschalk en promovenda Janneke Rutgers bespreken we het probleem en de kansen die de krimp biedt voor de Achterhoek. Godschalk zet zich als directeur van Stichting Pak An in om goede ideeën in en voor de Achterhoek met raad, daad en geld te ondersteunen. Stedenbouwkundige Rutgers houdt zich in haar werk bij RUIMTEVOLK en in haar promotieonderzoek bezig met regionale samenwerking in krimpende plattelandsgebieden. Moderator deze avond is Siebrand Miedema.

Krimp: probleem of potentie? Denkt u mee op vrijdag 6 oktober?

Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, 7126 AG Bredevoort

Datum: vrijdag 6 oktober

Aanvang: 19.00 uur start aflevering; 20.00 uur start meet up

Entree: vrij