Bredevoort 6 okt. t/m 24 dec. – Beeldtaal: overzichtsexpositie van Günter Grass

BREDEVOORT – Günter Grass is bij het Nederlandse publiek vooral bekend als schrijver. Wie kent niet zijn bekendste boek ‘Die Blechtrommel’? Wat men doorgaans niet weet is dat Grass naast schrijver ook kunstenaar was. Dit najaar presenteren de Koppelkerk en het Otto Pankok Museum i.s.m. de Günter en Ute Grass Stiftung de expositie ‘Beeldtaal’ om het publiek kennis te laten maken met de onbekende kunstzinnige zijde van deze wereldberoemde schrijver.

Beeldtaal

De expositie ‘Beeldtaal’ laat zien dat schrijven en tekenen bij Günter Grass (1927-2015) hand in hand gingen. Grass illustreerde vrijwel al zijn boeken. Hij tekende met woorden en zijn tekeningen vertellen verhalen. De Koppelkerk in Bredevoort laat aan de hand van grafisch werk, boeken en sculpturen zien hoe innig verweven de kunst en het schrijven bij Günter Grass waren. Net over de grens in Hünxe, belicht het Otto Pankok Museum de relatie tussen Günter Grass en zijn leermeester Otto Pankok.

‘Geweten van Duitsland’

Grass heeft in zijn werk zijn politieke overtuiging nooit onder stoelen of banken gestoken. Hij veroorzaakte felle discussies over de verantwoordelijkheid voor de misdaden van het Derde Rijk. Grass groeide uit tot een morele autoriteit met een grote schare volgelingen. Om die reden wordt hij ook wel het ‘geweten van Duitsland’ genoemd. Dit predicaat kwam onder druk te staan toen Grass in zijn autobiografische verhaal ‘De rokken van de ui’ bekende als zeventienjarige jongen gediend te hebben bij de Waffen SS. In de expositie wordt het publiek aangemoedigd om na te denken over thema’s als vrijheid, verantwoordelijkheid en (on)schuld.

Nevenprogramma

De expositie ‘Beeldtaal’ wordt verrijkt met een uitgebreid nevenprogramma in de Koppelkerk. Jan Gielkens, de Nederlandse vertaler van Günter Grass, houdt op 10 november een lezing over de schrijver Grass. Op 25 november geeft kunsthistorica Maria Driessen een lezing over Grass als kunstenaar. De verfilming van ‘Die Blechtrommel’ wordt op 15 december vertoond in het Filmhuis Bredevoort. Daarnaast kunnen scholieren van de basis- en middelbare school via een educatief programma kennismaken met de schrijver-kunstenaar. Reserveren voor het nevenprogramma kan via de website van de Koppelkerk.

De expositie ‘Beeldtaal’ wordt mogelijk gemaakt door het INTERREG V A-Programma Deutschland-Nederland en medegefinancierd door de Europese Unie (EU). Het nevenprogramma wordt mede mogelijk gemaakt door Gemeente Aalten.

Locatie:

Koppelkerk, Koppelstraat 35, 7126 AG Bredevoort (NL)

Otto Pankok Museum Haus Esselt, Otto Pankok Weg 4, 46569 Hünxe-Drevenack (D)

Looptijd expositie: 6 oktober t/m 24 december

Openingstijden Koppelkerk: vrijdag t/m zondag van 11.00 – 17.00 uur

Entree Koppelkerk: € 5,- incl. kop koffie/ thee