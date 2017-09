Bredevoort 7 okt. – Rootsmuziek van The Louisiana Men in de Koppelkerk

X 29

BREDEVOORT – Zinderende zydeco, zompige rhythm ‘n’ blues en enerverende rootsmuziek uit de swamps van Louisiana, dat is wat de mannen van The Louisiana Men op 7 oktober naar de Koppelkerk zullen brengen. Tussen de kunst van Günter Grass zorgen zij met driestemmige samenzang en opzwepende percussie voor een mooie muzikale avond.

The Louisiana Men, bestaande uit Hans de Vries a.k.a. Homesick (zang, mondharmonica, gitaar en wasbord), Alex Siegers (zang, drums en percussie) en Toon Ekkers (gitaar en zang), hebben de Mississippi Delta in hun hart gesloten, maar zijn per ongeluk in ons koude kikkerlandje geboren. De laatst uitgebrachte langspeler van The Louisiana Men ‘Back to Nothing’, inmiddels al het 15e album, werd door de Volkskrant beloond en bekroond met vier sterren en is inmiddels volledig uitverkocht.

Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, 7126 AG Bredevoort

Datum: zaterdagavond 7 oktober

Aanvang: 20:30 uur (zaal open: 20:00 uur)

Entree: € 10,-

Reserveren: koppelkerk.nl / 0543-216 005