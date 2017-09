Doetinchem 12 sept – Inloopspreekuur MEE Oost

X 110

DOETINCHEM – Vanaf dinsdag 12 september organiseert MEE Oost een inloopspreekuur. Iedereen die een vraag heeft over bijvoorbeeld opvoeding & ontwikkeling, samenleven & wonen, leren & werken of regelgeving & geldzaken, kan op dinsdag tussen 10.00 en 12.30 uur binnenlopen tijdens het inloopspreekuur bij de Bibliotheek in Doetinchem. Gratis en zonder doorverwijzing.

Een cliëntondersteuner van MEE luistert naar de vraag en denkt met u mee. De ondersteuning kan bestaan uit informatie, advies en kortdurende ondersteuning op het gebied van zorg, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen. Soms kan een onafhankelijk cliëntondersteuner u helpen bij klachten, bezwaar of beroep.

Iedereen is welkom

Iedereen die in Oost0-Gelderland woont is welkom tijdens het inloopspreekuur van MEE Oost bij Bibliotheek West Achterhoek, IJsselkade 13 in Doetinchem. Dit spreekuur vindt vanaf 12 september tot eind 2017 elke dinsdag van 10.00 tot 12.30 uur plaats.

MEE ondersteunt alle mensen met een kwetsbaarheid of beperking. Bijvoorbeeld als gevolg van een verstandelijke, zintuigelijke of lichamelijke beperking, chronische ziekte, niet aangeboren hersenletsel of autisme. Daarnaast ondersteunt MEE ouderen en cliënten uit de geestelijke gezondheidszorg. Ook partners, kinderen of gezinsleden kunnen bij MEE terecht. Cliëntondersteuning van MEE is gratis en onafhankelijk.

Bel voor meer informatie: 0314 344 224.