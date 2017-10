Doetinchem 26 okt. – Longpunt. voor longpatiënten en hun omgeving     

X 25

DOETINCHEM – Longpunt de Achterhoek Doetinchem organiseert voor longpatiënten, hun omgeving en zorgverleners op: donderdag 26 oktober a.s. van 15.30 tot 17.30 uur een bijeenkomst met het thema: Wat als de ziekte vordert? Over zorg in de laatste levensfase en het nut van wilsverklaringen.

Het thema zal worden besproken door: longarts Daan Smits en Henriette Beijer longverpleegkundige palliatieve zorg Sensire.

Omdat bij onze bezoekers veel vragen met betrekking tot dit onderwerp bestaan hebben wij voor het stellen van vragen ruim tijd ingepland.

Locatie: Slingeland Ziekenhuis (auditorium)

Kruisbergseweg 25, 7009 BL Doetinchem

Zaal open 15.00 uur

Gratis deelname en parkeren

U wordt verzocht om tijdens deze bijeenkomst geen luchtjes te gebruiken.

In verband met de grote, nog steeds groeiende, belangstelling voor onze Longpuntbijeenkomsten dienen wij ons te houden aan een door de autoriteiten ingesteld maximum aantal bezoekers. Aanmelding verplicht.

Daarom adviseren wij u om u zo snel mogelijk aan te melden want: vol = vol.

Meer informatie EN AANMELDING uitsluitend mogelijk via ons e-mailadres: doetinchem@longpunt.longfonds.nl of tel. 06 – 43486657 Jannie ter Vrugt

Zie ook facebookpagina: Longpunt de Achterhoek Doetinchem

Zie ook de website: http://gelderland.longfonds.nl/