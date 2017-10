Eibergen 17 okt. – Violiste Julia Philippens te gast bij maandelijkse Jazz at Home

X 31

EIBERGEN – De tweede editie van Jazz at Home van dit seizoen vindt plaats op dinsdag 17 oktober. Violiste Julia Philippens is te gast en wordt muzikaal begeleid door de vaste basisbezetting.

Julia Philippens zat met elf jaar in de jong-talenten klas van Coosje Wijzenbeek op het Koninklijk conservatorium. In die tijd kreeg ze een Mathhias Klotz aangeboden. Gemotiveerd door het prachtige instrument won ze een eerste prijs op het IPC. Als concertmeester van Camerata 2/3 speelde ze verschillende soloconcerten en maakte ze reizen naar Italië, Duitsland en Engeland. Op haar zestiende kreeg ze een contract bij Wentinck Events en kwam zo in contact met de lichtere kant van de muziek. Hierna volgden theatershows (Ivo Niehe’s theatershow, die Letzten 5 jahre) in Nederland, Duitsland en België.

De rest van het seizoen wordt op 21 november ingevuld door Zangeres Esther Hart. Het seizoen wordt op 19 december afgesloten met saxofonist Benjamin Herman. De speciale gasten worden iedere editie muzikaal begeleid door pianist Peter Beets, bassist Marius Beets en drummer Wim Holthaus.

Voor tien euro entree geniet je van deze getalenteerde musici in een intieme setting. Iedere derde dinsdag van de maand om klokslag half negen bij Irish Pub Home aan de Kerkstraat 2 te Eibergen. Op de hoogte blijven van het programma en andere informatie? Schrijf u in voor de nieuwsbrief via jazz@irishpubhome.nl.