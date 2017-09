Eibergen 17 sept – ‘Speel & deel middag’ bij openluchttheater verplaatst

X 75

EIBERGEN- De ‘Speel & deel middag’ die zondag 10 september naast het openluchttheater zou worden gehouden, is een week verplaatst. Aanleiding zijn de slechte weersvooruitzichten.

Zondag 17 september van 14:00 tot 16:00 uur is er van alles te doen in en rond de natuurlijke speelplek. “Maar het wordt meer. We gaan als Eibergse gemeenschap met elkaar de verbinding aan. Laten zien dat we oog hebben voor elkaar en samen Eibergen kleur geven”, aldus het bestuur.

Iedereen die iets kan missen of wil (uit)delen is welkom. Eibergenaren met zelfgebakken taart, verenigingen, ondernemers, muzikanten die in het gras op hun instrument spelen; alles mag en kan. Alle giften gaan in fooienpotten. “De opbrengst gaat naar twee kinderprojecten. Eén landelijk project, KiKa, en een lokaal project, Kinderdagkamp Eibergen. Achter de schermen heeft het bestuur actief enkele ondernemers benaderd. ‘’En zonder uitzondering doen ze allemaal gratis mee. Maarse Drukwerk heeft drieduizend flyers en poster gemaakt, Lonnie Ballonnie gaat schminken, de Brandweer Eibergen komt, evenals manege Nijhuis, Ten Brinke Kanovaren, Tuinen van Geerdink en muziekschool Drums & Dance.”

Statiegeld-actie

In alle Eibergse supermarkten kan men van donderdag 14 tot en met zondag 117 september statiegeldbonnen in speciale bussen doneren. De opbrengst gaat naar de twee kinderprojecten. Sportwijzer plaatst 17 september naast de natuurlijke speelplek een attractie en ook kinderopvang Humanitas doet mee. “Onze vrijwilligers regelen dat de speelplek en omliggende terrein leuk worden ingericht. Verder stellen wij stroom beschikbaar, is de toiletvoorziening open en schenken we ranja.’’ Het is de bedoeling dat iedereen volledig zelf zijn of haar activiteit vorm geeft. Dus zelf zorgt voor een tafeltje, stoel of kleedje.”

Eibergenaren, lokale ondernemers en instellingen die willen meedoen kunnen mailen met algemenezaken@openluchttheatereibergen.nl.

Mensen die liever financieel een gift willen overmaken via de bank kunnen hun donatie storten op rekeningnummer NL03RABO 0159 9613 43 tnv Openluchttheater Eibergen ovv ‘Speel & deel’.