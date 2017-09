Eibergen 19 sept – Programma Jazz at Home Eibergen bekend

X 75

EIBERGEN – De zomerstop is ten einde en 19 september begint Jazz at Home met een nieuw seizoen. Izaline Calister, Julia Philippens, Esther Hart en Benjamin Herman betreden komend seizoen het podium bij Irish Pub Home in Eibergen.

Izaline Calister trapt het nieuwe seizoen van Jazz at Home op 19 september af. Calister, zangeres, componist en tekstschrijver uit Curaçao, studeert aan het Groningse Conservatorium, maakt deel uit van de groepen Jamesz, Pili Pili en het Duitse Dissidenten en heeft daarnaast haar eigen band. De zangeres combineert Afro-Antilliaanse muziek met jazz en zingt regelmatig in haar moedertaal Papiamento. Beide soloalbums zijn grote hits in Curaçao en worden genomineerd voor een Edison.

De rest van het seizoen wordt op 17 oktober ingevuld door violiste Julia Philippens, bekend van TV. Zangeres Esther Hart betreedt op 21 november het podium. Het seizoen wordt op 19 december afgesloten met saxofonist Benjamin Herman.

De speciale gasten worden iedere editie muzikaal begeleid door pianist Peter Beets, bassist Marius Beets en drummer Wim Holthaus. Voor tien euro entree geniet je van deze getalenteerde musici in een intieme setting. Iedere derde dinsdag van de maand om klokslag half negen bij Irish Pub Home aan de Kerkstraat 2 te Eibergen.