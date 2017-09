Eibergen 20 sept – Thema-avond: Onze verhouding tot de natuur

X 20

EIBERGEN – Op woensdag 20 september organiseren IVN en KNNV Oost-Achterhoek een thema-avond. Dit keer over de verhouding van de mens tot de natuur, het denken over binnen en buiten door de eeuwen heen.

Aanvangstijd: 20.00 uur.

Plaats: cultureel centrum De Huve, Grotestraat 52, 7151BD Eibergen.

De spreker op deze avond is Eric Brinckmann. Hij werkt o.a. in landschapsprojecten en schreef het boek ‘Filosofische wandelingen’. Daarin beschrijft hij 10 wandelingen door verschillende cultuurlandschappen van Nederland. Deze wandelingen zijn aanleiding om te denken over de veranderende houding van mensen tot de ruimte van stad, natuur en landschap.

Brinckmann is ook directeur van landgoed Het Lankheet bij Haaksbergen, waar men de oude techniek van vloeiweiden in ere hersteld heeft. In zijn eigen woorden behandelt hij vanavond het volgende thema: ‘We hebben door de eeuwen heen heel verschillend gedacht over onze verhouding tot de natuur. Als natuurlijke omhulling, als verleider en vijand, als exploitatieobject, als noodzakelijke bondgenoot.’

Landschapsfilosoof Eric Brinckmann neemt ons mee van de Kelten en de Romeinen naar de middeleeuwen tot vandaag in de cultuurperiode die we nog steeds tot de Romantiek mogen rekenen. De techniek die tussen ons een het landschap staat, ten spijt.

U bent van harte welkom. De toegang bedraagt 5 euro; voor leden 3 euro. Daar is een kop koffie of thee bij inbegrepen.

Nadere inlichtingen bij: Ton Reerink, telefoon: 06 49938223