Eibergen 5 okt. – Jazz Eibergen met Tom Braxton in De Stier

EIBERGEN – Café De Stier en de community Jazz Eibergen hebben de programmering tot het eind van dit jaar rond. De Amerikaanse saxofonist Tom Braxton trapt af op donderdag 5 oktober. Deze exponent van de zogeheten ‘smooth jazz’ deelde het podium met onder meer Marcus Miller en Philip Bailey.

Braxton wordt begeleid door Sietse Huisman (drums), Will Maas (toetsen) en Ronald Jonker (bas). De jazzavond aan de Kleine Hagen 6 begint om 20:30 uur en de entree is 10 euro. Vrijdag 20 oktober is Rosan Asmussen te gast en op vrijdag 27 oktober is er onder de noemer ‘Organic Grooves’ een dansavond met de deejays Marjon & Raph (gratis entree).