Eibergen 7, 14, 20 & 28 Okt. – Rocktober bij Irish Pub Home

EIBERGEN – Bij Irish Pub Home in Eibergen staat oktober in het teken van Rocktober. Vijf verschillende bands verdeeld over vier weken. Rocktober wordt afgesloten door het jaarlijkse Bokbierfestival waarbij alle cafés in Eibergen een band uitnodigen.

Mad Murdock opent Rocktober op zaterdag 7 oktober. Vanaf 22.30 uur laat deze energieke rock coverband je genieten van bekende hits van onder andere: Led Zeppelin, Pink Floyd, Queen, Golden Earring en Pearl Jam. Naast deze classic rock covers spelen ze als Achtung Murdrock ook een U2 tribute.

Een week later, op zaterdag 14 oktober, betreedt According to Mary het podium bij Irish Pub Home. Neem een paar flinke vleugen passie, drie grote niet afgestreken eetlepels rock, een flinke grote snuf enthousiasme, een rockbitch en je hebt According to Mary! Ze staan garant voor een avond meegalmen met de bekendere rocknummers als: Keep’on Rocking in a Free World, Proud Mary, Hard to Handle en andere. Maar ook recentere nummers van bijvoorbeeld Triggerfinger en Sass Jordan worden niet geschuwd.

Het dak gaat er gegarandeerd af met ExxBent op vrijdag 20 oktober. Teksten in het dialect, dat is waar ze goed in zijn. Meezingen is geen probleem voor de rasechte Achterhoekers. tiet veur Boer’nrock! De Boetners sluiten de avond af met nummers in hun moerstaal. Rock & Roll nummers in het Achterhoekse dialect. Grote inspiraties zijn dan ook Jovink & The Voederbietels, Normaal, Boh Foi Toch en internationale bands zoals AC/DC en Status Quo.

Raw Flowers laat je genieten van liedjes met elementen uit de genres garage, classic rock, protopunk en murder ballads delen moeten er komen. Zolderkamersessies – ideetjes die heen en weer kaatsen – blijken de methode en algauw hebben de twee materiaal genoeg voor ‘the big picture’. De band, die daarna gecompleteerd wordt door Ilja Vaags en Clemens Mul, speelt vanaf dag 0 energieke shows op festivals, poppodia, kroegen en zalen door het hele land.

Rocktober wordt afgesloten door het jaarlijks terugkerende Bokbierfestival. Het start van het bokbierseizoen! De bok gaat los op 28 oktober! De band is nog een verrassing, maar zoals je van Home gewend bent, wordt dat zeker niet de minste.

Zoals altijd, is Rocktober alle avonden gratis toegankelijk voor iedereen. Voor meer info over speeltijden en biografieën over bands, breng een bezoek aan de facebookpagina van Irish Pub Home of kijk op www.irishpubhome.nl.