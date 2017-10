Eibergen 8 & 9 okt. – Oktober: Maand van de Opvoeding

X 27

EIBERGEN – Oktober is Maand van de Opvoeding. Daarom organiseert het Preventie Platform Jeugd in oktober verschillende activiteiten voor ouders, kinderen en professionals. Zo is er op zondag 8 oktober een Opvoedspektakel bij Hof van Eckberge en op 9 oktober een workshop Autisme Belevings Circuit.

Interactieve theatervoorstelling ‘Buurvrouw voed je kind eens op

Waarom zijn er tegenwoordig zoveel moeilijke kinderen? Ligt het aan de kinderen? Ligt het aan de verkeerde opvoeding of gebrek aan opvoeding? Wat zeg je tegen je buurvrouw als je ziet dat haar kinderen een loopje met haar nemen? En wat doe je als die zelfde kinderen brutaal zijn tegen jou? Gelukkig prijs je jezelf, dat jouw kinderen anders zijn, dat jouw kinderen dat soort dingen nooit doen? Maar is dat wel zo?

LET OP: NIEUWE DATUM!

In verband met personeelijke omstandigheden binnen de theatergroep wordt deze voorstellen op woensdagavond 8 november gespreeld (in plaats van 4 oktober). Onze excuses voor het ongemak! Heeft u vragen over de reservering of wilt u zich voor de voorstelling in november aanmelden? Neem dan contact op via: info@preventieplatform.nl

Autisme begrijpen een ABC-tje?

Hoe kunnen we autisme beter begrijpen als we het zelf niet eerst voelen? Hoe zou het zijn om vast te lopen omdat concrete communicatie ontbreekt? Hoe zou mislukken voelen omdat teveel prikkels in een keer binnenkomen? Hoeveel frustraties zouden opwellen als je telkens met je hoofd tegen een muur botst omdat je geen overzicht ziet? Voor alle ouders en professionals die autisme willen ervaren en leren kennen.

Maandag 9 oktober om 9.30 uur bij Hof van Eckberge, Lintveldseweg 1a in Eibergen.

Gratis meedoen. Aanmelden: info@preventieplatform.nl

Op zondag 8 oktober wordt van 10.00-14.00 uur een Opvoedspektakel georganiseerd bij Hof van Eckberge in Eibergen. Er zijn verschillende workshops voor ouders en leuke activiteiten voor kinderen. Als je je aanmeldt via info@preventieplatform.nl , krijg je 50% korting op de entreeprijs van Hof van Eckberge.