11 nov. – Sunte Matten optocht

GROENLO – Met mangels of lampion trekken de kinderen op 11 november weer door de Grolse straten tijdens de Sunte matten optocht.

Net als andere jaren wordt er ook dit jaar weer een Sunte Matten optocht georganiseerd voor de vele kinderen die hard gewerkt hebben aan hun mangel of lampion.

Dit evenement is een katholieke traditie die al meer dan een eeuw oud is. De optocht start op de Markt in het centrum rond 17.30 uur onder begeleiding van muziek. Onderweg worden kinderen getrakteerd op allerlei lekkernijen. Het duurt tot circa 18.00 uur, zodat de kinderen ook nog in hun eigen buurt langs de deuren kunnen gaan.