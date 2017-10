Groenlo 14 okt. – Open huis bij de Mattelier

X 46

GROENLO – Op zaterdag 14 oktober kan iedereen en kijkje nemen in het pas geopende multifunctionele gebouw De Mattelier in Groenlo. Dit kan van 11.00 tot 16.00 uur.

De ingang is via de zijkant (zijde oude Rabobank). Er kan een vrije rondgang door het gebouw gemaakt worden en daarnaast zullen veel verenigingen die aan De Mattelier verbonden zijn zich aan het publiek presenteren door middel van een stand met informatie of door een optreden op het podium van de theaterzaal.

De hele dag zal er een programma zijn. De presentatie is in handen van Marlies Claasen, presentatrice bij Omroep Gelderland.

De Mattelier is gevestigd aan de Mattelierstraat 19 in Groenloi