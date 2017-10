Groenlo 26 okt. – Film ‘Moonlight’ in Bibliotheek

X 16

GROENLO – Op donderdag 26 oktober aanstaande zal in de Bibliotheek Groenlo de film ‘Moonlight’ te zien zijn. De film begint om 20.00 uur en kaarten à €5,00 zijn die avond aan de kassa te koop. Bibliotheekleden krijgen op vertoon van hun bibliotheekpas €1,00 korting.

‘Moonlight’ speelt zich af in een ruige buurt van Miami in de jaren 80. De film volgt drie periodes uit het leven van een jonge Afro-Amerikaanse man die worstelt met zijn identiteit, mannelijkheid, seksuele geaardheid en plaats in de wereld. Gebaseerd op het ongepubliceerde toneelstuk ‘In Moonlight Black Boys Look Blue’ van Tarell Alvin McCraney.

Onder de naam Cine-breng vertonen vijf bibliotheken in de Achterhoek in de wintermaanden maandelijks hun films. Op een vaste dag worden in de verschillende bibliotheken films gedraaid. In de vestigingen Borculo, Groenlo, Neede, Eibergen en Ruurlo ligt meer informatie over het filmprogramma.