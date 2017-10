Groenlo 30 okt. – Brandweer Groenlo zoekt nieuwe collega’s! 

X 25

Inloopavond op maandag 30 oktober.

GROENLO – Er is een grote brand of ernstig ongeval en de brandweer gaat ter plaatse. Het klinkt vanzelfsprekend maar dat is het niet. De brandweer bestaat voor tachtig procent uit vrijwilligers en om op sterkte te blijven zijn continu nieuwe mensen nodig. Brandweerpost Groenlo kan bijvoorbeeld nieuwe mensen gebruiken.

Benieuwd of dit wat voor jou is? Kom dan maandag 30 oktober om 19.30 uur naar de brandweerkazerne, Oude Winterswijkseweg 20 in Groenlo. Je bent vanaf 19.30 uur welkom.

De brandweer in Groenlo zoekt tevens mensen die ook overdag beschikbaar zijn. Ben je overdag slechts enkele uren beschikbaar (bijvoorbeeld als de kinderen naar school zijn, of als je in ploegendienst werkt), dan ben je zeer zeker ook van harte welkom op maandag 30 oktober.

Vergoeding

Als brandweervrijwilliger red je bijvoorbeeld mensen in noodsituaties. Dat kost inzet en kracht. Maar het geeft ook zeer veel voldoening om samen met een team een klus te klaren en je in te zetten voor het redden van mens en dier. We bieden echter meer. Op de eerste plaats zorgt de brandweer voor een goede opleiding. Daarnaast ontvang je een financiële vergoeding voor de scholing, oefeningen en de uitrukken. Ook zorgt de brandweer voor een goede verzekering.

De vrijwilligers van brandweer Groenlo combineren hun dagelijks werk met het werk als brandweerprofessional. In geval van een melding komen zij naar de kazerne om uit te rukken en mensen in een noodsituatie te helpen. Om dit te kunnen blijven doen, hebben wij jou nodig!

Een goede lichamelijke en geestelijke gezondheid staan voorop. Verder is het een pré wanneer je, als je in loondienst bent, toestemming hebt van je werkgever om in geval van een alarmering je werkplek te verlaten. Wij gaan eventueel graag in gesprek met je werkgever om dit te realiseren.

Is er iemand in je omgeving die ook aan het profiel voldoet, niet in Groenlo woont maar wél werkt, dan is hij of zij ook van harte welkom op 30 oktober.

Kom naar de inloopavond

Ben je enthousiast en nieuwsgierig geworden? Kom dan op 30 oktober om 19.30 uur naar de brandweerkazerne, Oude Winterswijkseweg 20 in Groenlo. Je toekomstige collega’s verheugen zich op jouw komst en staan klaar om een en ander te demonstreren en om al je vragen te beantwoorden.

Mogelijk ben je wel geïnteresseerd, maar niet in de gelegenheid naar de informatieavond te komen. Neem dan ook contact op via postgroenlo@vnog.nl en wij nemen dan zo snel mogelijk contact met jou op.

Kijk ook voor informatie op www.brandweergroenlo.nl