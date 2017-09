Groenlo 30 sept. – Laatste Passe-partout Promotiedag

X 46

GROENLO – Op zaterdag 30 september wordt de laatste zogenaamde Passe-Partout Promotiedag gehouden.(11.00 uur t/m 17.00 uur) Met de speciale passe-partout in de vorm van een jute zakje met daarin dukaten kan men maar liefst 4 toeristische bezienswaardigheden bezoeken. De deelnemende toeristische bezienswaardigheden zijn:

Stadsboerderij Grolle

Stadsmuseum

Oude Calixtuskerk Slag om Grolle

Calixtusbasiliek (toren beklimmen)

Stoomhoutzagerij

Kerkers onder het stadhuis

Ritje met de Vestingstad Express

Bij al deze toeristische bezienswaardigheden is de passe-partout te koop. Maar ook bij de receptie van Marveld Recreatie en de VVV in de Kevelderstraat. Voor volwassenen kost deze slechts € 5,00 en voor kinderen tot 13 jaar slechts € 2,50. Voor dit kleine bedrag kunt u van Mei tot en met Oktober op avontuur in Groenlo. U hoeft de dukaten niet in één keer op te maken. U kunt het mooi spreiden gedurende het seizoen. Bij aankoop van de passe-partout ontvangt u een mooie plattegrond met alle normale openingstijden van de bezienswaardigheden. Ook diverse galerieën zijn open. Ook de openingstijden van de galerieën staan op de plattegrond vermeld.

Stadsmuseum middelpunt

Het stadsmuseum Groenlo gevestigd aan de Mattelierstraat is deze dag het middelpunt en bestaat dit 80 jaar. Dat willen ze graag op 30 september a.s. met de inwoners van Oost Gelre gaan vieren en nodigen u hierbij uit voor een koffieklets. Een koffieklets is een gratis kop koffie met een koek(je) en bedoeld om kennis of hernieuwd kennis te maken met het Stadsmuseum. Graag willen ze ook de kinderen verwelkomen en bovendien hebben we voor deze groep onder begeleiding een puzzeltocht beschikbaar met gratis ranja en koek. Theatergroep “Voor Galg & Rad” gaan de bezoekers verrassen met een optreden bij het Stadsmuseum. Ter vermaak zal naast het Stadsmuseum een heksenwaag worden opgesteld om te wegen of men wel of geen heks is. Om het geheel een look van 1627 te geven zal er naast de waag kleding beschikbaar worden gesteld om verkleed op de heksenwaag plaats te kunnen nemen en vervolgens kunnen ouders, familie, vrienden mooie plaatjes schieten van desbetreffende persoon, leuk als herinnering voor later.