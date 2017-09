Haarlo 1 okt. – Hobbybeurs in Haarlo

X 38

HAARLO – Op zondag 1 oktober wordt er een hobbybeurs met veel workshops georganiseerd in Haarlo. Alle deelnemende hobbyisten geven een workshop of demonstratie. Zo kan er bij Riek een bloemstukje worden gemaakt, bij Angelika een zeepketting, bij Diane en Maria de nieuwste kaarten, bij Willemien een fles versieren met draad, bij Marian stukje maken met zijde bloemen, leert Alice je breien of haken of kom kijk bij priegelen met kralen.

Zo’n 20 hobbyisten uit Achterhoek zullen hun hobby tentoon stellen demonstreren en/of workshops geven.

De hobbybeurs wordt gehouden bij HCR Prinsen Eibergseweg 13.

De beurs is geopend van 10.00 tot 16.30 uur.

De entree bedraagt € 2,50 kinderen tot 12 jaar gratis.

Voor meer informatie www.hobbybeurs.com