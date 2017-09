Harreveld 30 sept. – Harreveld viert coöperatieve gedachte

X 0

Reizende theatervoorstelling ‘Plaksel’ beeldt verbinding tussen verschillende generaties uit

HARREVELD – Op zaterdag 30 september vindt de tweede editie van Harreveld Uit! plaats, in en om dorpshuis ’t Kempken in Harreveld. Het doel van Harreveld Uit! is om Harreveldse initiatieven aan een breder publiek te presenteren en de coöperatieve gedachte van het kerkdorp tentoon te spreiden. Dit gebeurt middels een reizende theatervoorstelling ‘Plaksel’, een zogenaamde netwerkmarkt en een feestavond met livemuziek. In 2014 werd Harreveld Uit! al een eerste keer met succes georganiseerd. In 2017 pakt de organisatie groter uit en is de theatrale voorstelling toegevoegd aan het programma.

Harreveld is dorp met 1.400 inwoners, waar saamhorigheid, samenwerking en vrijwilligerswerk een grote rol spelen. Met Harreveld Uit! wordt getracht nieuwe samenwerkingen tot stand te brengen en meer zichtbaarheid voor de bedrijvigheid in het dorp te creëren. Het toonbeeld van coöperatie in Harreveld is het burgerinitiatief “CPO De Bond”. Een groep Harreveldse jongeren heeft zelf het plan ingediend bij de gemeente Oost Gelre voor de bouw van acht woningen op de plek van For Farmers in Harreveld. Met de gedachte “als starter alleen red je het niet, maar samen kun je een heel eind komen”, is “De Bond” inmiddels bijna gerealiseerd.

Presentatie en ontmoetingsplein

Het middagprogramma van Harreveld Uit! bestaat uit een zogenaamde netwerkmarkt, waarbij Harreveldse verenigingen, bedrijven en andere organisaties de gelegenheid krijgen zich te presenteren aan elkaar en het publiek. Hierdoor wordt beter zichtbaar wat er speelt binnen de Harreveldse gemeenschap en wat het dorp allemaal te bieden heeft. De markt is niet alleen bedoeld voor inwoners van Harreveld, maar zeker ook voor mensen van buitenaf die op de een of andere manier een binding hebben met het dorp.

Plaksel, een reizende voorstelling langs de lijmnaden van Harreveld

Middels een reizende voorstelling door Harreveld wordt de coöperatieve gedachte centraal gesteld. De voorstelling, onder bezielende leiding van theatermaker Theo Soontiëns uit Silvolde, is een bijzondere reis waarop de verschillende generaties hun kijk op het dorp en hun verbinding daarmee geven. De verbinding, het plaksel, is de basis voor alle toekomstplannen van een dorp in een krimpende regio. De theatervoorstelling zal op 30 september eenmalig gelopen worden om 18.30 uur en duurt ongeveer 1,5 uur. Deelname is gratis en voor alle leeftijden.

Vieren en stimuleren van de coöperatieve gedachte

Harreveld Uit! wordt afgesloten met een feestavond voor alle bezoekers en deelnemers. De avond staat in het teken van het vieren en stimuleren van de coöperatie. De avond zal gevuld worden met lokaal muzikaal talent, waaronder Slagerij Wolters en onder het genot van een hapje en een drankje wordt de dag feestelijk afgesloten.

Harreveld Uit! vindt plaats op zaterdag 30 september van 16.00 tot 01.00 uur in en om dorpshuis ’t Kempken in Harreveld en is gratis toegankelijk voor jong en oud. Harreveld Uit! is een initiatief van stichting Dorpsbelangen Harreveld in samenwerking met Plattelandsjongeren Nederland en Mazzel. Meer informatie over Harreveld Uit! is te vinden op Facebook.com/harrevelduit.