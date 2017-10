Hummelo 26 okt. – Literair Café met Bert Wagendorp

X 32

HUMMELO – Journalist en schrijver Bert Wagendorp is op donderdag 26 oktober de hoofdgast in het Literair Café bij De Gouden Karper in Hummelo. De geboren Achterhoeker spreekt over zijn werk waarin de liefde voor de (wieler)sport veelvuldig aan bod komt.

De organisatie van het Literair Café en de Gouden Karper zijn er weer in geslaagd om een aansprekende gast uit te nodigen voor een ongedwongen literair avondje uit. Na Thomas Verbogt eerder dit voorjaar, is nu Bert Wagendorp op 26 oktober te gast in Hummelo.

Avond uit met 2 gangen diner

Vanaf 20 uur start deze in het Achterhoekse Groenlo geboren schrijver met zijn voordracht in een informele cafésetting. Voor wie er een complete avond uit van wil maken, serveert De Gouden Karper voorafgaand een 2 gangen diner inclusief koffie in de zaal voor € 27,50 per persoon.

Bekend door Ventoux

Bij het grote publiek is Bert Wagendorp vooral bekend vanwege zijn roman Ventoux. Daarmee brak hij in 2013 door. Dit werk is uitgegroeid tot een klassieker en gaat over een vriendengroep die na een dramatisch wielerongeluk uit elkaar valt. Het boek is in 2015 verfilmd.

Voordat hij als schrijver en essayist naam maakte, was Bert Wagendorp journalist bij de Leeuwarder Courant en de Volkskrant. Voor die landelijke krant versloeg hij tussen 1989 en 1994 zes keer de Tour de France. De (wieler)sport is een van de grote thema’s uit zijn werk. Naast romans en essays, schreef hij verhalen in literaire tijdschriften De Muur, Hard Gras en Zwart IJs.

Het Literaire Café vindt vanaf 20 uur plaats in de zaal bij De Gouden Karper in Hummelo. De toegang bedraagt 10 euro. Reserveren voor het 2 gangen diner is gewenst.