Laren(Gld) 20 okt. – Week van het landschap bij Huis Verwolde

LAREN(Gld) – Van 14 t/m 29 oktober vieren we in heel Nederland de Week van het Landschap. De 12 provinciale Landschappen organiseren dan zestien dagen boordevol activiteiten voor jong en oud om natuur en cultuur dichtbij huis te beleven.

Geldersch Landschap & Kasteelen (GLK) haakt van 16 t/m 21 oktober aan met allerlei activiteiten in en rond de 7 opengestelde kastelen. Binnen deze week heeft elk kasteel een eigen dag, met o.a. rondleidingen, lezingen, excursies, speurtochten en nog veel meer.

Op vrijdag 20 oktober staat Huis Verwolde helemaal in het teken van de Week van het Landschap. Speciaal voor kinderen en hun (groot)ouders zijn er opdrachten te doen in het onderhuis van Verwolde. Zo kunnen de kinderen zoeken naar de “gouden” kastanje De “gouden” kastanje is zoekgeraakt. Kinderen kunnen helpen zoeken, in het onderhuis en bij mooi weer ook rondom het huis. Degene die hem vindt krijgt een verassing! Ook kunnen de kinderen zich verkleden als ridder of prinses en op de foto in hun mooie outfit. Buiten op het landgoed kan een wandeling met de tuinman van Verwolde gemaakt worden.

Uniek vandaag: u kunt deelnemen aan de rondleiding “Schatten van Verwolde”, een rondleiding speciaal over de bijzondere collectie porselein en aardewerk op Huis Verwolde. U komt hierbij op plekken waar anders niemand komt. Daarnaast kunnen er vandaag foto’s worden gemaakt op het bordes.

Programma

* 11.00-17.00 uur: opdrachten in het onderhuis, zoeken naar de “gouden” kastanje, verkleden als ridder of prinses (laatste toegang om 16.00 uur)

* 13.00 uur: rondleiding “Schatten van Verwolde”

* 12.00, 14.00 en 16.00 uur: wandelingen met de tuinman. Duur: ca. 1 uur.

Deelname: € 8,50 p.p., 4 t/m 18 jaar € 5,00 p.p. Alleen onderhuis € 5,00 p.p., 4 t/m 18 jaar € 3,00 p.p.

Donateurs Geldersch Landschap & Kasteelen en houders van de museumkaart gratis toegang op vertoon van hun pas. Hierbij zijn alle activiteiten inbegrepen, m.u.v. Schatten van Verwolde.

Rondleiding Schatten van Verwolde € 12,00 p.p., donateurs Geldersch Landschap & Kasteelen en houders van museumkaart betalen € 3,50 p.p. op vertoon van hun pas.

Adres: Huis Verwolde, Jonker Emilelaan 4, 7245 TL Laren

Informatie: verwolde@glk.nl of 0573-401825

Reserveren: voor rondleiding Schatten van Verwolde is vooraf reserveren noodzakelijk.