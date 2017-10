Lievelde 19 okt. – Ambachtelijke dag in museum Erve Kots

X 25

LIEVELDE – Op donderdag 19 oktober organiseert Erve Kots van 11.00 tot 17.00 uur ambachtelijke dag in museum “Erve Kots”. Het museum is gevestigd aan de Eimersweg 4 in Lievelde.

In het museum zal die dag de olierosmolen, de klompenmakerij, de smederij en de zagerij in werking zijn. In boerderij Kots worden knipmutsen gemaakt is er doekrollen en touwslaan in het Los Hoes breit Laura Grolse wanten volgens een eeuwen oud patroon.

In de expositieruimte hoeden maken, kralenwerk, maakt tassen, Dry brushtechniek en mandenvlechten

In het “Los Hoes” worden verschillende boeken over de streek, gedichten en in het dialect getoond. Kinderen kunnen deze dag klompschilderen, broodbakken of spelen in de speeltuin van het museum.

Op diverse plekken in het museum kunt u zien wat men zelf maakt, zowel nieuwe als oude ambachten.

De entree bedraagt € 4,50 kinderen € 2,25

Voor meer Informatie info@ervekots.nl of www.ervekots.nl