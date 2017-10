L’voorde 10 okt. – Cultuur in de Wijk bij Groepswonen Mariënhof

X 9

Muziekbeleving met Jan Willem van de Velde op dinsdag 10 oktober

LICHTENVOORDE – Op dinsdag 10 oktober, aanvang 10.30 uur, is er een muziekactiviteit voor senioren bij Groepswonen Mariënhof aan de Lievelderweg 22 in Lichtenvoorde.

Muziekdocent/ pianist Jan Willem van de Velde laat deelnemers op diverse manieren muziek beleven en ondergaan. Er wordt intensief naar muziek geluisterd waarna iedereen hiermee ook actief aan de slag gaat. Kortom, een uur heerlijk genieten van samen muziek maken.

Senioren uit de gemeente Oost Gelre zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen. Meedoen is gratis. Een lidmaatschap van een ouderenbond is niet nodig.

Brede Impuls

De activiteiten vinden plaats in het kader van Cultuur in de Wijk. Dit is een initiatief van de gemeente Oost Gelre en komt mede tot stand via de Brede Impuls regeling, waarbij combinatiefunctionarissen worden ingezet om sport en cultuur te bevorderen.

Boogie Woogie, cultuurcentrum, voert het project uit.

Meer informatie:

Harry ten Brinke

06 484 565 52

harry@boogiewoogie.nl