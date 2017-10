L’voorde 12 okt. – Ouderavond “Pubers, alcohol en drugs, wat moet je ermee?”

X 22

12 oktober om 19.30 uur in het Marianum in Lichtenvoorde

LICHTENVOORDE – Alle ouders met een kind in de leeftijd van 12 t/m 17 jaar hebben een brief van de gemeente ontvangen. In de brief stond een uitnodiging voor een ouderavond op 12 oktober.

Voor jongeren verandert er veel tussen hun 12e en 18e jaar. Zij maken een grote lichamelijke en geestelijke ontwikkeling door. Het kan zijn dat jongeren ervaring opdoen met het drinken van alcohol. Maar alcohol is slecht voor de ontwikkeling van een kind. Hoe vroeger een kind met het drinken van alcohol begint, hoe schadelijker dat kan zijn.

Ouders hebben invloed

Ouders hebben invloed op het alcoholgebruik van uw kind. Bijvoorbeeld door te praten met hun kind(eren) over de werking van alcohol. Over wat alcohol doet met de ontwikkeling van de hersenen. En over de andere nadelen van het gebruik van alcohol.

Ouderavond “Pubers, alcohol en drugs, wat moet je ermee?”

De gemeente organiseert samen met Jongerenwerk Mazzel en het Marianum op donderdag 12 oktober een ouderavond. De avond begint om 19.30 uur in het Marianum in Lichtenvoorde en duurt tot ongeveer 22.00 uur. Frans Miggelbrink presenteert de avond. Ook is er een ervaringsdeskundige die zijn eigen verhaal vertelt. En een wetenschapper die van alles kan vertellen over het puberbrein.

Ouders kunnen zich aanmelden voor deze avond via de volgende link: http://bit.ly/ouderavondNIX. Ouders krijgen per e-mail een bevestiging.