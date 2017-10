L’voorde 25 okt. – Alzheimer Café: euthanasie bij dementie

X 52

LICHTENVOORDE – De afdeling Oost-Gelderland van Alzheimer Nederland organiseert maandelijks een Alzheimer Café in Lichtenvoorde op de vierde woensdag van de maand, voor iedereen die op welke manier dan ook te maken heeft met dementie. U ontmoet lotgenoten en kunt met elkaar in gesprek gaan over de dingen die u meemaakt of bezighoudt.

Het thema van deze maand is: Euthanasie bij dementie

Evert Hendriksen, is voormalig SCEN-arts en – naast specialist ouderengeneeskunde – ook arts bij de Levenseindekliniek. Hij is gastspreker in het café. Hij wil het onderwerp levenseinde en euthanasie in relatie met dementie bepreken. Over dit onderwerp is al veel geschreven en gesproken. Euthanasie of hulp bij zelfdoding is ingrijpend voor de patiënt en diens naasten, en evenzeer voor artsen. De laatsten worden geconfronteerd met verzoeken voor de uitvoering van euthanasie of het verlenen van hulp bij zelfdoding, waar zij altijd serieus op ingaan en in sommige gevallen ook aan meewerken.

Steun en Consultatie bij Euthanasie in Nederland (SCEN) is een programma dat artsen opleidt om deskundig en onafhankelijk advies te geven aan collega-artsen die verzoeken krijgen van een patiënt, bijvoorbeeld van iemand met dementie voor euthanasie of hulp bij zelfdoding. Wat mag nu precies wel en niet volgens de wet? Wat komt er allemaal bij kijken? Wanneer ben je nog wilsbekwaam en wat houdt dit in? Evert geeft hier duidelijkheid in.

Wanneer: woensdag 25 oktober 2017

Waar: Grand Café van woonzorgcentrum Careaz Antoniushove, Rapenburgsestraat 33 in Lichtenvoorde.

Hoe laat: van 20.00 uur tot 21.30 uur (zaal open vanaf 19.30 uur), aanmelden is niet nodig.

Meer informatie op: www.alzheimer-nederland.nl/regios/oost-gelderland of bel naar Alzheimer Nederland | Oost-Gelderland: 06-13514411