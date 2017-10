L’voorde 26 okt. – Bijeenkomst over ‘Hersenletsel en de gevolgen’

X 20

LICHTENVOORDE – Op donderdagavond 26 oktober a.s. organiseert VIT-hulp bij mantelzorg in Lichtenvoorde een informatiebijeenkomst over niet aangeboren hersenletsel en de gevolgen daarvan voor de omgeving. De avond wordt verzorgd door Renata Gierkink van het Streekziekenhuis in Winterswijk.

Bij hersenletsel als gevolg van een beroerte, ongeluk, een hersentumor of een andere ziekte houden veel mensen last van de gevolgen. De lichamelijke gevolgen zijn meestal zichtbaar en te begrijpen door de omgeving. Vaak zijn er ook diverse ‘onzichtbare’ gevolgen als vermoeidheid, concentratieproblemen en de emotionele beleving die verandert.

Deze bijeenkomst gaat vooral over deze onzichtbare gevolgen die dikwijls zeer ingrijpend zijn voor de naasten. Renata Gierkink is Verpleegkundig Specialist Neurologie van het Streekziekenhuis Koning Beatrix in Winterswijk en bespreekt deze gevolgen.

Wilt u meer weten over deze bijeenkomst of u aanmelden, belt u dan met VIT op werkdagen tussen 9.00 en 15.00 uur tel. (0544) 82 00 00 of mail info@vithulpbijmantelzorg.nl. De bijeenkomst is gratis toegankelijk en er zijn geen kosten aan verbonden.

De locatie wordt nader bepaald, afhankelijk van de aanmeldingen