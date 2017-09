L’voorde 5 okt. – Mantelzorg en (financiële) regelingen

X 20

Themabijeenkomst donderdag 5 oktober

LIEVELDE – Als mantelzorger krijgt u dikwijls met regelzaken te maken. Als het gaat om zorg, wonen, werk of uitkering zijn er financiële regelingen waar u rekening mee moet houden, maar ook waar u mogelijk profijt van kunt hebben.

Tijdens deze avond komen er uiteenlopende onderwerpen aan de orde, bijvoorbeeld:

Wanneer een eigen bijdrage betalen en hoeveel?

Welke aftrekmogelijkheden zijn er voor reis- of andere kosten?

Wat als u gaat samenwonen met degene voor wie u zorgt?

Wanneer tegemoetkoming meerkosten of extra zorgkosten?

Welke financiering van noodzakelijke aanpassingen in de woning?

De toegang is gratis, net als de koffie en thee tijdens de inloop en pauze. Een eventueel drankje nadien is voor eigen rekening. Opgave is gewenst. Graag vóór 4 oktober een bericht naar VIT-hulp bij mantelzorg



Locatie: Kaasboerderij Weenink. Eimersweg 3, 7137 HG Lievelde

Programma

19.15 uur: Zaal open, inloop met koffie of thee

19.30 uur: Opening door mantelzorgconsulent Ingrid te Winkel

19.35 uur: Jeroen Willemsen, cliëntondersteuner Zorgbelang Gelderland

20.30 uur: Korte pauze met koffie/thee

20.45 uur: Bernadette van Doorn, Wmo-consulent gemeente Oost Gelre

21.20 uur: Sluiting met gelegenheid tot napraten

Voor aanmelding en meer informatie:

VIT-hulp bij mantelzorg

Telefoon: (0544) 82 00 00

(op werkdagen tussen 09.00 en 15.00 uur)

E-mail: info@vithulpbijmantelzorg.nl