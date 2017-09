Rekken 17 sept – IVN-wandeling: kleiputten

X 66

REKKEN – Zondag 17 september organiseert IVN afdeling Oost-Achterhoek een wandeling met als thema: kleiputten. De start is om 14.00 uur. Het startpunt is: Van Ouwenallerlaan 35, 7157 AZ Rekken. Parkeren op de parkeerplaats bij het Natuurbad.

Vanaf het Natuurbad wandelen we via de Rekkense inrichtingen langs de Duitse grens. Onderweg vertellen IVN-gidsen over de geschiedenis van de Rekkense Inrichtingen. Daarna gaat de wandeling richting de Appelhofweg waar 100 jaar geleden een steenbakkerij was. Nu zijn daar in het bos nog kleine kleigaten aanwezig. Een kleiput, kleigat, kleigroeve, of tichelgat is een uitgraving in het landschap om klei te winnen voor de fabricage van bakstenen en dakpannen. Ook ontstonden kleigaten bij het omwoelen van de grond om de vruchtbare klei uit te steken. Die klei werd dan over de armere gronden verspreid ter verbetering van de landbouwgrond. Dit werd overbodig door de intrede van de kunstmest. Er zijn nog veel van die gaten in ons landschap terug te vinden.

Via de bossen en parken van weleer wandelen we verder, waarbij onze gidsen vertellen over de bijzonderheden van landschap en natuur waar we door heen komen.

De wandeling duurt ongeveer twee uur. Meewandelen is gratis, voor de consumptie onderweg wordt een bijdrage gevraagd.

Inlichtingen bij André Hendriks,

telefoon: 0544-352043; e-mail:Hendriks.Wopereis@hotmail.com