Sinderen 21 sept – ’t Buurtschap speelt “Bruinsma”

SINDEREN – Toneelgezelschap ’t Buurtschap heeft in de loop der jaren heel uiteenlopende voorstellingen op de planken gebracht. Van “Het dagboek van Anne Frank” naar “De Jantjes” en “De muizenval”. Op dit moment zijn ze druk met de voorstelling van/over de familie Bruinsma.



De familie Bruinsma heeft in de afgelopen jaren Sinderen al vaker bezocht. Dit maal nemen we een kijkje bij de familie thuis. Het is bijna koningsdag en het koningspaar bezoekt de achterhoek! Zoals we van de familie Bruinsma gewend zijn loopt alles weer in de soep en kunt u gegarandeerd een avondje lachen.

De extra voorstelling van “De familie Bruinsma – Leve de koning!” op vrijdag 15 september is inmiddels zo goed als uitverkocht! Daarom is er een laatste voorstelling gepland op donderdag 21 september om 20:00 uur in het Buurtschapshuis te Sinderen.

Kaarten (7,50, 5 euro voor kinderen) zijn vanaf nu te reserveren via www.tbuurtschap.nl of telefonisch via 0315-617282. Neem ook een kijkje op de facebookpagina.

[0] Foto: Annerieke Naves