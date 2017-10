27 okt. – Thomas Verbogt en Beatrice van der Poel in de Koppelkerk

X 67

BREDEVOORT – Auteur Thomas Verbogt en singer-songwriter Beatrice van der Poel zijn op vrijdag 27 oktober terug in de Koppelkerk in Bredevoort met hun voorstelling ‘Montere Weemoed’. Een hartverwarmende collage van prachtige weemoedige liedjes en opgewekte, komische verhalen over tintelend verlangen, alledaagse waanzin en melancholie. Ze verhalen over kleine belevenissen met grote gevolgen en over het toeval dat geluk heet.

Thomas Verbogt

Auteur Thomas Verbogt zal in Gelderland vooral bekend zijn als columnist van De Gelderlander. De auteur schreef naast columns diverse romans, toneelstukken en verhalenbundels en werd genomineerd voor de Libris Literatuurprijs en de ECI Literatuurprijs 2016 voor zijn boek ‘Als de Winter voorbij is’. Zijn nieuwste roman ‘Hoe alles moest beginnen’ is zojuist verschenen en deze maand volgt een film over zijn schrijverschap.

Beatrice van der Poel

Beatrice van der Poel is Nederlandstalig singer-songwriter en maakte diverse theaterprogramma’s en albums. Haar laatste voorstelling ‘Electric Lady’ was een ode aan Jimi Hendrix en oogstte vier sterren recensies. Ze leest regelmatig luisterboeken voor, waaronder de familiekroniek ‘Judas’ door Astrid Holleeder en in 2015 won ze de Luisterboek Award voor de bestseller van John Green: ‘Een weeffout in onze sterren’.

Zowel Thomas Verbogt als Beatrice van der Poel traden afzonderlijk van elkaar al eens op in de Koppelkerk. Dit is de eerste maal dat ze in Bredevoort gezamenlijk het podium betreden.

Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, 7126 AG Bredevoort

Datum: vrijdag 27 oktober

Aanvang: 20.30 uur (zaal open: 20.00 uur)

Entree: € 15,-

Reserveren (gewenst): koppelkerk.nl / 0543-216 005