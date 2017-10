Vorden 16 okt. – Ontdekkingstocht op landgoed Vorden

X 17

VORDEN – De boswachter van Geldersch landschap & Kasteelen organiseert op maandag 16 oktober een ontdekkingstocht voor (groot)ouders en hun (klein)kinderen op landgoed Vorden. Als het herfst wordt zijn de mooiste dingen in het bos op de grond te vinden, dus daar gaan jullie samen met de boswachter zoeken. Uit welke bomen zijn bladeren en vruchten gevallen? Op welke bomen groeien paddenstoelen en waarom? Geschikt voor kinderen vanaf 6 jaar

Start: 14.00 uur op de parkeerplaats aan de Vordensebosweg in Vorden. Duur: ca. 1,5 uur. Deelname: € 5,00 p.p., kinderen 6 t/m 12 jaar € 2,50 p.p. Donateurs Geldersch Landschap & Kasteelen gratis op vertoon van een geldige donateurspas. Reserveren is noodzakelijk via www.glk.nl/evenementen. Informatie: Evaline Demmink, tel. (0314) 326 730 of Ronald Mannessen, tel. 06 – 28 865 433.

[0] Foto: Ton Rothengatter