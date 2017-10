V’Veld 13 tot 16 okt. – Een kijkje in de keuken tijdens aanleg fietstunnel N18

X 58

VARSSEVELD – Als onderdeel van tweede fase van de aanpassing van de N18 bij Varsseveld realiseert de BAM in het weekend van 13 tot 16 oktober een nieuwe fietstunnel onder de N18 nabij de Zelhemseweg. Gedurende dit weekend kunnen geïnteresseerden vanaf een speciale, veilige plek de werkzaamheden van dichtbij bekijken.

Vanwege de aanleg van de fietstunnel is de N18 ter plekke volledig afgesloten van vrijdagavond 13 oktober 19.00 uur tot maandagochtend 16 oktober 06.00 uur. De gehele maand moet verkeer op en naar de N18 rekening houden met omleidingsroutes en langere reistijden.

Wat gaat er gebeuren in het weekend?

Tijdens de weekendafsluiting start BAM op vrijdagavond 19.00 met het verwijderen van het oude asfalt en het uitgraven van de locatie van de fietstunnel. Op zaterdag worden de tunnelelementen op de juiste plek gehesen en de tunnel verder afgewerkt. Op zondag wordt de ruimte rond de tunnel weer aangevuld met grond asfalteert BAM de weg boven de tunnel en plaatst geleiderails en de barriers, zodat op maandagochtend het verkeer over de tunnel kan rijden.

Parkeren en bezoeken

Gedurende het weekend staat er een tribune op de bouwplaats. De tribune is 24 uur per dag toegankelijk. Geïnteresseerden kunnen parkeren op de openbare weg in Varsseveld.

Omleidingsroutes

Gele borden geven ter plaatse informatie over de omleidingsroutes. Omleidingsroutes zijn ook te vinden op www.bambouwtN18.nl. Bij ongunstige weersomstandigheden of onverwachte omstandigheden kunnen de werkzaamheden worden uitgesteld.

Meer informatie

Heeft u vragen over de werkzaamheden? Kijk dan op www.bambouwtN18.nl of bel met de gratis informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800-8002. Meer informatie over de Nieuwe Twenteroute vindt u op www.rijkswaterstaat.nl/nieuwetwenteroute en op Facebook en Instagram @nieuwetwenteroute.