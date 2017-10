W’Wijk 11 okt. – Thema-avond over de koekoek

X 24

WINTERSWIJK – Op 11 oktober organiseert IVN een thema-avond over de koekoek.

Dit jaar is het jaar van de koekoek. Het gaat niet goed met deze vogel. Buiten de natuurgebieden wordt hij haast niet meer gezien. Vanavond zullen we meer over deze bijzondere vogel te weten komen.

Hoe en waar leeft deze vogel en waarom? En wat vinden wij hiervan terug in ons taalgebruik? Zijn er meerdere soorten koekoeken en worden zij bedreigd?

Alle vragen leggen we voor aan Kevin Collins, veldbioloog en onderzoeker, Op zijn eigen humoristische vertelwijze komt hij ons vertellen over deze opmerkelijke vogel. Vogel en spreker staan garant voor een interessante avond.

De lezing, door Kevin Collins, vindt plaats in de Zonnebrinkkerk te Winterswijk, Zonnebrink 61 7101 NB Winterswijk.

Tijd: 20:00 – 22:00 uur met rond 21:00 uur een consumptiepauze. Toegangsprijs incl. één consumptie: €5,00 – leden/donateurs €3,00.

Inlichtingen:Hans Berndsen, telefoon:0545-477222 of via e-mail:

j.berndsen1@upcmail.nl