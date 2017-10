W’Wijk 14 okt. – Rock ’n Raw 6 café ’t Bolwerk

X 56

WINTERSWIJK – Op zaterdag 14 oktober vind alweer de 6e editie plaats van het evenement Rock ’n Raw in Café ’t Bolwerk aan de Kottenseweg 7. Tijdens deze editie word Winterswijk weer getrakteerd op een avond onvervalste death- en thrashmetal van de zwaardere categorie.

De Steenwijkse formatie ABRUPT DEMISE opent de avond om 22:00 u. Sinds 2011 spelen deze mannen recht voor zijn raap deathmetal en hun debuut-cd ‘Aborted from life’ werd ook internationaal goed ontvangen.

Om 23:00 u zullen de veteranen van ROTTEN CASKET het podium betreden. Met oa leden van Death Squad en Caedere spelen ze old-school deathmetal en verstoppen ze hun liefde voor bands als Dismember en Entombed niet onder stoelen of banken!!

De band SHINIGAMI sluiten de avond af om 0:00 u. Death-thrash zoals het hoort, ontstaan uit bands als Orphanage, MaYaN, Silicon Head en Bleeding Gods. Zanger George Oosthoek is ook zeker geen onbekende in het genre. Inmiddels heeft de band de eerste EP getiteld ‘the Arcane Order’ uitgebracht en stond men ook al op meerder internationale festivals, onlangs deelde men nog het podium met Behemoth op Materiafest in Polen.

Dat allemaal weer gratis en voor niks, dus gooi dat haar weer los, en laat die hoofden schudden op deze avond!!!