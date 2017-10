W’Wijk 15 okt, – IVN- KNNV-excursie bij Groote Goor:

X 16

WINTERSWIJK – Zondag 15 oktober gaat de IVN in samenwerking met het KNNV Oost- Achterhoek wandelen bij het Groote Goor. Het thema van de wandeling is Oud en Nieuw landschap.

Start om 14.00 uur, vanaf het uitzichtplatform hoek Goordiek/Geerdesweg te Winterswijk-Corle. Parkeren is mogelijk in de berm langs de zandweg bij het uitzichtplatform aan de Goordijk/Geerdesweg. 7119 AB Winterswijk-Corle. Het vertrekpunt is o.a. bereikbaar via de zandweg vanaf de Corleseweg. Volg eventueel de IVN-borden.

De wandeling wordt verzorgd door gidsen van het IVN en het KNNV en duurt maximaal tweeënhalf uur. De paden in het gebied kunnen modderig en nat zijn. Draag dus waterdichte schoenen of laarzen.

Het Groote Goor is als natuurgebied aangelegd in het kader van de ruilverkaveling Winterswijk-West in 1999. Door het gebied stroomt de Schaarsbeek. De Schaarsbeek komt uit het Korenburgerveen en voert relatief schoon water aan. De beek slingert door het natuurgebied, waardoor het gebied optimaal gebruik kan maken van het schone water. Ook zijn de oevers heel geleidelijk gemaakt zodat er brede oeverstroken zijn. De koeien kunnen zelfs door de beek naar de overkant lopen. Deze oeverstroken zijn aantrekkelijk voor doortrekkende weidevogels en waadvogels zoals talingen, strandlopers en plevieren, die hier vooral in het najaar komen. In het broedseizoen (het voorjaar) broeden er onder meer kwartel, kieviet en tureluur. Deze soorten zijn gevoelig voor verstoring, zodat het gebied niet toegankelijk is voor bezoekers. Vanaf het uitzichtplatform is het gebied goed te overzien. Het Groote Goor is in eigendom bij Vereniging Natuurmonumenten en wordt beheerd door de Stichting Marke Vragender Veen.

Naast de natuur is ook de cultuur en geschiedenis zichtbaar. We bekijken de restanten van de Kloosterschans. De resten op deze bijzondere plek kunnen van een schans zijn uit het begin van de Tachtigjarige Oorlog. Maar het kan ook een plaats zijn geweest van bezinning en vrede. Een behuizing van een kluizenaar bijvoorbeeld. Dit blijft een mysterie.

Voorbij de schans kunnen we uitkijken over de velden, waar vermoedelijk het klooster heeft gestaan.

Verderop komen we langs heringerichte percelen met daarin verschillende poelen en kijken we wat daar om deze tijd aan vegetatie te zien is. Door een gedeelte van het Lindenarboretum lopen we terug naar ons startpunt. Daar bevindt zich een uitzichtstellage waar we, bij helder weer, over de Schaarsbeek en omgeving kunnen uitkijken.

Meewandelen is gratis, voor de consumptie halverwege wordt een kleine bijdrage gevraagd. Inlichtingen: A. Hendriks; tel.: 0544-3520043; e-mail: hendriks.wopereis@hotmail.com of E. Van Dijk, tel: 06 12361482 of anders: 0543 569691.