W’Wijk 18 okt. – Beleef de Herfst van oerrr

Ga mee met de boswachter en beleef de herfst op het Bönnink in Winterswijk.

WINTERSWIJK – Natuurmonumenten organiseert op woensdag 18 oktober van 14 tot 16 uur Herfst van OERRR. De circa 2 uur durende wandeling met de boswachter begint om 14.00 uur. Deelname kost € 4,- voor leden van OERRR/Natuurmonumenten en € 7,- voor niet-leden. Let op: tickets zijn alleen vooraf te koop via www.natuurmonumenten.nl of telefonisch bij de ledenservice van Natuurmonumenten, 035 – 655 99 55.

Herfst in het bos

Wandel met de boswachter mee door het Bönnink en geniet van de herfst. Gekleurde bladeren dwarrelen naar beneden en de grond ligt bezaaid met beukennootjes. Dieren scharrelen een wintervoorraadje bij elkaar. Ontdek samen met de boswachter welke dieren er leven in dit bos en hoe ze zich klaarmaken voor de winter. Natuurlijk wordt er ook nog even flink gespeurd naar paddenstoelen.

OERRR is overal

Zodra een kind de deur uitstapt, stapt het in OERRR. Want OERRR is overal: op straat, in de tuin en in het bos. OERRR is lekker buiten spelen, fantaseren, klimmen, klauteren en knutselen. Een prachtige wereld ontdekken en spannende dingen in de natuur beleven.

Kijk snel op https://www.natuurmonumenten.nl/kinderen

[0] Foto: Pauline Joosten