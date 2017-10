W’Wijk 24 okt. – SKB legt uit: Alles over borstzorg(en)

X 40

WINTERSWIJK – Dinsdag 24 oktober organiseert Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) in Winterswijk wederom een avond ‘SKB legt uit’. Deze keer een informatieavond met de titel ‘Alles over borstzorg(en)’.

De avond is vooral bedoeld voor iedereen die meer wil weten over borstzorg (behandeling van borstproblemen/borstkanker) en borstzorgen (klachten van de borst(-en) en bezorgdheid bij vrouwen en mannen).

Programma

Chirurg Kirsten Kuizenga legt uit wat de indicaties zijn voor een borstonderzoek en vertelt over erfelijkheid bij borstkanker. De mammacare verpleegkundigen vertellen over hoe het traject van de mammasneldiagnostiek verloopt. Daarna gaat radioloog Miranda Wamelink in op de diagnostische onderzoeken, zoals mammografie en echografie, die kunnen plaatsvinden bij patiënten met (goedaardige) afwijkingen in de borst.

Na de pauze is het woord aan chirurg Arda Brink en verpleegkundig specialist Silvia Schreurs. Zij gaan in op mogelijke operatieve ingrepen en de voor- en nabehandelingen bij borstkanker.

Gratis informatieavond

De informatieavond is op dinsdag 24 oktober van 19.30 tot 21.30 uur en vindt plaats in het auditorium van het SKB. De zaal is open vanaf 19.00 uur. Er staat koffie en thee klaar. Ook in de pauze wordt gezorgd voor een hapje en drankje. De avond en het parkeren zijn gratis.

Meer informatie en aanmelden via www.skbwinterswijk.nl of via 0543 54 44 15 (vrijwilligers Gastenservice).