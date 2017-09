W’Wijk 29 sept t/m 25 febr- Jong talent gevierd in tentoonstelling Jong & Veelbelovend

X 23

Villa Mondriaan, 29 september 2017 t/m 25 februari 2018

WINTERSWIJK – In museum Villa Mondriaan staat de ontwikkeling van het jonge talent van Piet Mondriaan centraal. In de nieuwe tentoonstelling Jong & Veelbelovend wordt aandacht geschonken aan jong artistiek talent van verleden en heden. Uit een lijst genomineerden, die werd samengesteld met advies van Foam Fotografiemuseum Amsterdam, selecteerde Villa Mondriaan acht jonge talentvolle fotografen die zijn uitgenodigd een reactie te geven op een schilderij van de vroege Mondriaan. De foto’s van onder meer Louise te Poele, Vytautas Kumža en Lonneke van der Palen worden zij aan zij met de werken van Mondriaan tentoongesteld. Zo inspireert het jonge talent van Mondriaan het jonge talent van vandaag.

Verborgen symbolen en gestileerde landschappen

De geselecteerde fotografen geven allen een eigen kijk op het werk van Mondriaan. Met haar grote foto Welcome to the pleasure dôme Mondriaan (2017) vult Louise te Poele het halfronde werk Uw Woord is de Waarheid (1894) van Mondriaan letterlijk aan tot een complete cirkel. Net als het schilderij van Mondriaan zit de foto van Te Poele vol verwijzingen en symboliek. Zij biedt hiermee een spannend tegenwicht voor de religieuze toon van Uw Woord is de Waarheid.

Vytautas Kumža laat zich inspireren door één van museum Villa Mondriaans favoriete schilderijen. Zijn werk reflecteert het ritme en de structuur in Mondriaans Bos (1899). Voor zijn foto creëert Kumža een soortgelijk onecht landschap van apparatuur uit zijn studio. Zijn statische en levenloze toestellen hebben eenzelfde ritme als het levende landschap van Mondriaan. Kumža’s foto legt het onderliggende skelet van de gouache op ruwe wijze bloot.

100 Jaar De Stijl

Naast Jong & Veelbelovend kunnen ook andere bijzondere tentoonstellingen bezocht worden in het museum. Het gehele jaar wordt nog het 100-jarig jubileum van de kunstbeweging De Stijl gevierd. In het Arco-paviljoen zijn voor het themajaar 100 Jaar De Stijl: Van Mondriaan tot Dutch Design de kleurrijke patronen van de Nederlandse ontwerper Christie van der Haak te bewonderen. Ook is de brede invloed van De Stijl goed te zien in een reconstructie van een slaapkamer ontworpen door Vilmos Huszár en Piet Klaarhamer.

Tentoonstelling: Jong & Veelbelovend

Datum: 29 september 2017 t/m 25 februari 2018

Adres: Zonnebrink 4 (ingang Ratumsestraat), Winterswijk

Openingstijden: 6 maart 2017 t/m 5 nov 2017 di t/m zo 11-17 uur,

7 nov 2017 t/m 5 maart 2018 vr t/m zo 11-17 uur

Informatie: www.villamondriaan.nl of +31 (0) 543 51 54 00