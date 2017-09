W’Wijk 30 sept. – Euregio uitwisselingsconcert bij Boogie Woogie

X 6

WINTERSWIJK – Op zaterdag 30 september, aanvang 17.00 uur, ontmoeten Duitse en Nederlandse muzikanten elkaar tijdens een uitwisselingsconcert. Het concert vindt plaats in de concertzaal van Boogie Woogie en is gratis toegankelijk. Aan het optreden wordt meegewerkt door de CLEVE-LAND Bigband der Kreismusikschule Kleve, bigband Switch van Boogie Woogie en een jazzcombo van Vereniging Jazzewind uit Winterswijk.

Het is de bedoeling om door deze grensoverschrijdende muzikale ontmoeting de gezamenlijke muzikale activiteiten te bevorderen. In juli 2016 vond de uitwisseling plaats in Kleve en dat beviel zo goed dat er nu een herhaling is in Winterswijk op initiatief van de gemeente Winterswijk i.s.m. Boogie Woogie.

Naast een collectieve muzikale belevenis is er voor, tijdens en na het concert ruimte voor het verdiepen van de contacten. In de voorbereidingen richting het concert is er veel overleg tussen de partners waardoor men elkaars organisaties beter leert kennen. Er wordt op de dag van uitvoering ook gerepeteerd op een gezamenlijk nummer dat tijdens het concert wordt uitgevoerd. Voor het optreden wordt het publiek van beide kanten van de grens uitgenodigd. De muziek verbindt niet alleen de muzikanten maar ook het publiek!

Het Euregio uitwisselingsconcert “Euregio Big Bands In Concert” wordt in het kader van het INTERREG V A-Programma Deutschland-Nederland medegefinancierd door het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en door de gemeente Winterswijk.