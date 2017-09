W’Wijk 8 okt. – Musica Jacobi met Bachcantate in Jacobskerk

X 11

WINTERSWIJK – Zondagavond 8 oktober om 19.00 uur is er een bijzondere Musica Jacobi in de Jacobskerk te Winterswijk. Dan wordt de Bachcantate “Nach dir, Herr, verlanget mich” gezongen. Vermoedelijk componeerde Bach dit werk toen hij 22 jaar was en is het de eerste cantate van zijn hand. Aan Musica Jacobi wordt meegewerkt door Marjan Vleeming (sopraan), het ensemble Concerto Barocco, Janieke Bruin (kistorgel) en de Jacobscantorij. De algehele leiding is in handen van Wim Ruessink, terwijl Henk Vis lector is.

Musica Jacobi is vrij toegankelijk, wel wordt er een gift bij de uitgang gevraagd.