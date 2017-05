Concert – I have a Dream . . .

X 7

BELTRUM/WINTERSWIJK – In een samenwerkingsproject van het VrijeTijdsOrkest Boogie Woogie Winterswijk en het middenkoor Kiddoesj uit Beltrum zijn twee bijzondere concerten gepland, waarbij afzonderlijk maar ook gezamenlijk stukken ten gehore worden gebracht.

Het eerste concert wordt gehouden op zondagmiddag 21 mei 2017 (15.00-16.30 uur) in de kerk te Beltrum.

Het tweede concert wordt gehouden op vrijdagavond 26 mei 2017 (19.30 -21.00 uur) in de concertzaal van Boogie Woogie Cultuurcentrum te Winterwijk.

Het programma varieert van lichte tot meer klassieke stukken waarbij beide verenigingen hun eigen specialisme kunnen laten horen. In een gezamenlijk optreden hoort u o.a. Moment For Morricone en laten wij u genieten van het prachtige “I have a Dream” van Mary Donnelly, in een arrangement van Hugo Klein Severt.

De enthousiaste zangers en muzikanten staan onder leiding van de dirigenten Gerald Roerdinkholder (Vrijetijdsorkest) en Hugo Klein Severt (Vrijetijdsorkest en middenkoor Kiddoesj).

De toegang is gratis. Een vrije gift is welkom.

