Nieuwe invulling Carnavalszaterdagavond CV de Belhamels

BELTRUM – Onder aanvoering van Prins Hans en Adjudant Rogier is de Carnavalszaterdagavond in een nieuw jasje gegoten. Bij zaal Spilman wordt gebruikgemaakt van maar liefst 2 ‘party-area’s’.

De organisatie heeft in overleg met uitbater Els Bonenkamp van Spilman een nieuw concept in het leven geroepen. Daar waar het feest normaal plaatsvind in de zaal, wordt er dit gekozen voor 2 feestzalen: het Cafe en de spiegelzaal naast het café.

Het Cafe wordt omgetoverd tot ‘Rogiers Bierstube’, de spiegelzaal wordt omgetoverd tot ‘Hansies Party Halle’, vernoemd naar de hoogheden van CV de Belhamels.

“Het nieuwe concept is gekozen om voor zowel jong als oud een leuk programma te bieden’ aldus Prins Hans. In de Bierstube is iedereen vanaf 20:30 uur welkom om te genieten van de Guitar Heroes, waarbij het Pianohouse concept wordt geïntroduceerd door Luuk en Dorus, bekend van de band Premium. ‘Natuurlijk super gaaf voor de iets oudere jeugd onder ons die rustig een biertje wil drinken met hun vrienden”, aldus Adjudant Rogier, voor één de figuurlijke ‘Baas van de Bierstube”.

In Hansie partyhalle zal het dak er vanaf 22.00 uur af ‘gedraaid’ worden door DJ Kay Heezen. ‘Kay draait bij de Radstake en op grote regionale feesten, het Beltrumse publiek is hem wel toevertrouwd!”, aldus een enthousiaste Prins Hans.

Om de zalen vol te krijgen wordt er hard aan de PR gewerkt. Op veel plekken in Beltrum vind je de velgekleurde uitnodigingen. ‘Er volgt nog een ludieke PR actie, houdt daarom onze facebookpagina in de gaten’ verklapt medeorganisator Luc Nijhuis.

Iedereen is van harte uitgenodigd op het feest op zaterdag 25 februari vanaf 20:30 uur bij zaal Spilman. Entree bedraagt 7 euro.

Nieuws of tip insturen Titel Bericht Afbeelding Naam auteur tekst en naam fotograaf Je emailadres Controleer of u een mens bent 7 + 5 =